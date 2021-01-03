Фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что в будущем планирует посвятить себя тренерской деятельности.

Спортсменка отметила, что многие её знакомые и коллеги уже давно стали тренерами.

"Если я раньше не могла себя представить в роли тренера, то сейчас все больше наблюдаю за друзьями, которые уже ездят на соревнования в качестве тренеров. Фигурное катание не заканчивается, а знакомые, которые младше тебя, уже стоят за бортиком. Ты уже не действующий спортсмен, но продолжаешь ездить на турниры и видеть там знакомые лица", — отметила Туктамышева.

"Я обожаю ездить на соревнования, путешествовать и люблю всю эту атмосферу, поэтому начала рассматривать такой вариант. Если у меня будет возможность, то я буду работать тренером какое-то время", — добавила спортсменка.