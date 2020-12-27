Минеев прокомментировал драку с Исмаиловым

Ранее Магомеда Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за провокацию массовой драки во время публичного мероприятия.

Владимир Минеев прокомментировал инцидент и выразил благодарность всем, кто его поддержал.

"Я благодарен всем, кто поддержал меня. Спасибо, родные! Со мной все отлично, ни царапинки. Оправдания, обвинения и осуждение оставлю недалеким", — отметил боец.

На турнире Fight Nights Минеев начал оскорблять Исмаилова и тот набросился на него с кулаками. Затем в октагон переместились фанаты бойцов.