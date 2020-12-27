Ранее Магомеда Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за провокацию массовой драки во время публичного мероприятия.
Владимир Минеев прокомментировал инцидент и выразил благодарность всем, кто его поддержал.
"Я благодарен всем, кто поддержал меня. Спасибо, родные! Со мной все отлично, ни царапинки. Оправдания, обвинения и осуждение оставлю недалеким", — отметил боец.
На турнире Fight Nights Минеев начал оскорблять Исмаилова и тот набросился на него с кулаками. Затем в октагон переместились фанаты бойцов.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.