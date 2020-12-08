Акимова вызвана в сборную России на четвёртый этап Кубка мира

Биатлонистка Татьяна Акимова присоединится к сборной России на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене. Все проблемы, связанные с участием спортсменки в международных соревнованиях, решены, поэтому она сможет выступить в Австрии, сообщает News.ru.

Акимова не смогла пробиться в сборную России на первые два этапа Кубка мира, которые прошли в Контиолахти. Биатлонистка удачно выступила в Кубке России, выиграв три гонки и отобралась в национальную команду.

Акимова в последний раз выступала на международных стартах в 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане. Позже спортсменка приостановила карьеру из-за беременности.

В активе Акимовой три финиша в призовой тройке на этапах Кубка мира.