Сёстры Эберг выиграли спринт в Контиолахти, Миронова - в десятке

Женский спринт на втором этапе Кубка мира в Контиолахти завершился триумфом шведской сборной. Гонку выиграла Ханна Эберг, а третье место заняла её сестра Эльвира.

Лидер общего зачёта Кубка мира пробежала дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 11,5 секунд без промахов. Второй стала француженка Анаис Шевалье с отставанием в 9,6 секунды. Эльвира Эберг отстала от сестры на 27,9 секунд с одним промахом.

Лучшая из россиянок в этой гонке Светлана Миронова. С одним промахом она замкнула десятку, допустив один промах и отстав от лидера на 1 минуту 3,7 секунды.

Женский спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти