Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не осуждает команды, которые снимаются с этапов Кубка мира. Ранее о приостановке выступлений до конца декабря объявили команды Норвегии, Швеции и Финляндии.
По словам Вяльбе, у неё тоже возникали вопросы к Международной федерации FIS, которая не смогла правильно организовать этапы Кубка мира.
"В какой-то степени я понимаю и норвежцев, и шведов, и финнов. Мир напуган, судить тут нельзя", — приводит РИА "Новости" слова Вяльбе.
По мнению руководителя российских лыжников, на январский "Тур де Ски" приедут все команды. Трудности у команд в основном связаны с передвижением между этапами.
"Теперь, думаю, никто ничего уже отменять всё равно не будет, Давос и Дрезден пройдут, а на "Тур де Ски" уже все приедут, потому что там никаких самолётов, 10 дней все будут ездить на своём транспорте", — заявила Вяльбе.
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