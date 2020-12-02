Вяльбе поддержала лыжные сборные, снявшиеся с Кубка мира

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не осуждает команды, которые снимаются с этапов Кубка мира. Ранее о приостановке выступлений до конца декабря объявили команды Норвегии, Швеции и Финляндии.

По словам Вяльбе, у неё тоже возникали вопросы к Международной федерации FIS, которая не смогла правильно организовать этапы Кубка мира.

"В какой-то степени я понимаю и норвежцев, и шведов, и финнов. Мир напуган, судить тут нельзя", — приводит РИА "Новости" слова Вяльбе.

По мнению руководителя российских лыжников, на январский "Тур де Ски" приедут все команды. Трудности у команд в основном связаны с передвижением между этапами.