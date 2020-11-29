Недавно перешедший в "Спартак" футболист Александр Кокорин рассказал, как сейчас относится к "Зениту", в котором он играл до заключения.
"Плевать ли мне на "Зенит"? Ну как плевать? В "Зените" остались ребята, с которыми я был в хороших отношениях, тренерский штаб весь, с которым я в хороших отношениях, и люди, которые за меня переживали. Я не могу сказать, что мне плевать, но обыграть "Зенит", конечно, будет приятно", — пояснил спортсмен.
Также Кокорин отметил, что ему важно "выиграть что-нибудь" для "Спартака".
"Мне принципиально выиграть что-нибудь со "Спартаком", и чтобы "Спартак" был в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Я хочу этого и постараюсь сделать всё возможное", — добавил футболист.
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