Кокорин рассказал об отношении к "Зениту"

Недавно перешедший в "Спартак" футболист Александр Кокорин рассказал, как сейчас относится к "Зениту", в котором он играл до заключения.

"Плевать ли мне на "Зенит"? Ну как плевать? В "Зените" остались ребята, с которыми я был в хороших отношениях, тренерский штаб весь, с которым я в хороших отношениях, и люди, которые за меня переживали. Я не могу сказать, что мне плевать, но обыграть "Зенит", конечно, будет приятно", — пояснил спортсмен.

Также Кокорин отметил, что ему важно "выиграть что-нибудь" для "Спартака".