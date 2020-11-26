Прощание с Марадоной посетят около миллиона человек

Прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной состоится в Буэнос-Айресе сегодня. Траурная процессия пройдёт во дворце президента Аргентины.

Ожидается, что участие в мероприятии примут более миллиона человек. По сообщению пресс-службы главы государства, прощание начнётся в 12.00 мск. Прийти на церемонию смогут все желающие, но они смогут приблизиться к гробу футболиста лишь на несколько метров и должны будут быстро проходить мимо.

В Аргентине из-за смерти Марадоны был объявлен трёхдневный траур.