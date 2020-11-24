"Краснодар" и "Зенит" проведут решающие матчи в Лиге чемпионов

Во вторник в Лиге чемпионов состоятся восемь матчей четвёртого тура. Решающие игры в этом турнире проведут "Краснодар" и "Зенит".

"Быки" примут на своём поле "Севилью", а питерцы сыграют на выезде с римским "Лацио". Каждому из российских клубов нужна победа. Другой результат встреч будет означать прекращение борьбы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч в Краснодаре начнётся в 20.55, а игра в Риме — в 23.00. Обе игры можно посмотреть на "Матч ТВ".

Лига чемпионов, 24 ноября

Группа Е

20.55 "Краснодар" (Россия) - "Севилья" (Испания).

- "Севилья" (Испания). 20.55 "Ренн" (Франция) — "Челси" (Англия).

"Челси" — 7 очков. "Севилья" — 7 очков. "Ренн" — 1 очко. "Краснодар" — 1 очко.

Группа F

23.00 "Боруссия" Д (Германия) — "Брюгге" (Бельгия).

23.00 "Лацио" (Италия) — "Зенит" (Россия).

"Боруссия" — 6 очков. "Лацио" — 5 очков. "Брюгге" — 4 очка. "Зенит" — 1 очко.

Группа G

23.00 "Ювентус" (Италия) — "Ференцварош" (Венгрия).

23.00 "Динамо" (Украина) — "Барселона" (Испания).

"Барселона" — 9 очков. "Ювентус" — 6 очков. "Динамо" — 1 очко. "Ференцварош" — 1 очко.

Группа Н

23.00 "ПСЖ" (Франция) — "Лейпциг" (Германия).

23.00 "МЮ" (Англия) — "Башакшехир" (Турция).