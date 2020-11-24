"Краснодар" и "Зенит" проведут решающие матчи в Лиге чемпионов
Во вторник в Лиге чемпионов состоятся восемь матчей четвёртого тура. Решающие игры в этом турнире проведут "Краснодар" и "Зенит".
"Быки" примут на своём поле "Севилью", а питерцы сыграют на выезде с римским "Лацио". Каждому из российских клубов нужна победа. Другой результат встреч будет означать прекращение борьбы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч в Краснодаре начнётся в 20.55, а игра в Риме — в 23.00. Обе игры можно посмотреть на "Матч ТВ".
Лига чемпионов, 24 ноября
Группа Е
- 20.55 "Краснодар" (Россия) - "Севилья" (Испания).
- 20.55 "Ренн" (Франция) — "Челси" (Англия).
- "Челси" — 7 очков.
- "Севилья" — 7 очков.
- "Ренн" — 1 очко.
- "Краснодар" — 1 очко.
Группа F
- 23.00 "Боруссия" Д (Германия) — "Брюгге" (Бельгия).
- 23.00 "Лацио" (Италия) — "Зенит" (Россия).
- "Боруссия" — 6 очков.
- "Лацио" — 5 очков.
- "Брюгге" — 4 очка.
- "Зенит" — 1 очко.
Группа G
- 23.00 "Ювентус" (Италия) — "Ференцварош" (Венгрия).
- 23.00 "Динамо" (Украина) — "Барселона" (Испания).
- "Барселона" — 9 очков.
- "Ювентус" — 6 очков.
- "Динамо" — 1 очко.
- "Ференцварош" — 1 очко.
Группа Н
- 23.00 "ПСЖ" (Франция) — "Лейпциг" (Германия).
- 23.00 "МЮ" (Англия) — "Башакшехир" (Турция).
- "Манчестер Юнайтед" — 6 очков.
- "Лейпциг" — 6 очков.
- "ПСЖ" — 3 очка.
- "Башакшехир" — 3 очка.