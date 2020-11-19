Футболист "Тамбова" предъявил претензии к губернатору Никитину

Нападающий "Тамбова" Михаил Костюков рассказал о сложной ситуации в команде. Игроки продолжительное время не получают зарплату, а также готовятся бойкотировать матч против "Спартака".

По словам Костюкова, у команды большие вопросы к губернатору области Александру Никитину. После завершения прошлого сезона чиновник пообещал рассчитаться с существующими долгами, выделить деньги на клуб и довести реконструкцию стадиона в Тамбове до конца.

Ни одно из обещаний выполнено не было. При этом игроки "Тамбова" на тот момент имели предложения от других клубов, но решили остаться после разговора с руководителем региона. Костюков подтвердил, что команда выйдет на матчи против "Краснодара" и "Уфы", а игру со "Спартаком" бойкотирует, если ситуация не изменится.

"У нас не остаётся другого выбора, кроме как бойкотировать игру со "Спартаком". Может, тогда на нашу проблему обратят внимание", — приводит РИА "Новости" слова Костюкова.

Футболист уточнил, что зарплату за летние месяцы команда получила усилиями спортивного директора Павла Худякова. Задолженность остаётся за сентябрь и октябрь.