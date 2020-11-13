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Скандальный боец Дацик вышел из тюрьмы

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик 13 ноября покинул колонию. На свободе его встретила жена Виктория, которая сообщила об освобождении в Insstagram.

Скандальный боец Дацик вышел из тюрьмы

"Первое фото после освобождения", — подписала фото с Дациком его жена.

Дацик в конце 2019 года был арестован за незаконное пересечение границы с Эстонией. Пограничники в Ленинградской области задержали его вместе с другом на лодке. В июне 2020 года Дацик получил один год колонии.

Для Дацика это второй тюремный срок. Первое заключение он получил за ограбление салона сотовой связи. После побега в Норвегию он был экстрадирован в марте 2011 года, а вышел из колонии в марте 2016 года.

Активную карьеру в ММА Дацик проводил с 1999 по 2001 год. В профессиональных боях по кикбоксингу выступал в 2004 и 2005 годах.

После первого срока Дацик провёл два боя. В ноябре 2019 года он победил по правилам ММА блогера Андрея Кирсанова, а в декабре уступил на кикбоксёрском турнире Жерому Ле Банне.

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