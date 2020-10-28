В "Формуле-1" установят потолок зарплат с 2023 года

Команды "Формулы-1" единогласно приняли поправки в регламент, по которым с 2023 года будет установлен потолок зарплат для пилотов и персонала. Каждая команда сможет тратить на двух гонщиков не более 30 млн долларов, сообщает Motosport.

Также будут установлены ограничения на зарплаты трёх "самых дорогих" работников команд, среди которых директор и технический директор. Лимит на данный момент не определён.

Кроме того, продолжит действовать лимит бюджета на содержание команды — не более 145 млн долларов в год. Если команда превысит лимит на зарплату пилотов, то на соответствующую сумму будет снижен бюджет на содержание.

Из-за лимита могут наиболее пострадать "Мерседес" и Льюис Хэмилтон. Ранее сообщалось, что стороны договорились о новом контракте на 50 млн долларов в год.

Изменения должен утвердить Всемирный совет по автоспорту.