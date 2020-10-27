Роналду ждёт результат теста на коронавирус, чтобы сыграть с "Барсой"

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло сообщил, что нападающий Криштиану Роналду ещё может сыграть против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Игрок ранее сдал положительный тест на коронавирус и сейчас находится на самоизоляции.

По словам Пирло, если сегодня вечером Роналду сдаст отрицательный тест, то сможет выйти на поле. Вместе с тем, точно против каталонцев не сыграют Уэстон Маккени и Маттейс де Лигт.

Ранее Роналду из-за заболевания пропустил три матча "Ювентуса" — два в чемпионате Италии, а также игру против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

"Вечером мы будет знать окончательный результат теста Криштиану", — приводит пресс-служба "Ювентуса" слова Пирло.

Матч "Ювентус" — "Барселона" запланирован на 28 октября. Встреча начнётся в 23.00 по московскому времени.