Лучший норвежский арбитр совершил каминг-аут

Футбольный судья из Норвегии Том Харальд Хаген рассказал о своей нетрадиционной ориентации. 42-летний арбитр с 2009 года имеет категорию ФИФА.

Харальд ранее обслуживал матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА, игры квалификации сборных на чемпионат мира или Европы. В 2012 году стал одним из резервных судей на Евро-2012.

По словам Хагена, его ориентация никогда не мешала ему работать арбитром, а стыдно ему только за ошибки на футбольном поле.