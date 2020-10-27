Футбольный судья из Норвегии Том Харальд Хаген рассказал о своей нетрадиционной ориентации. 42-летний арбитр с 2009 года имеет категорию ФИФА.
Харальд ранее обслуживал матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА, игры квалификации сборных на чемпионат мира или Европы. В 2012 году стал одним из резервных судей на Евро-2012.
По словам Хагена, его ориентация никогда не мешала ему работать арбитром, а стыдно ему только за ошибки на футбольном поле.
"Сейчас у меня всё хорошо. Я был нетрадиционной ориентации всегда, но это не то, о чём я думаю постоянно. Это просто моя жизнь, по которой я иду с высоко поднятой головой. Стыдно мне только тогда, когда я ошибаюсь во время матчей", — приводит VG слова Хагена.
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