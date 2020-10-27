Губерниев поздравил Фуркада после решения CAS по Устюгову

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение антидопинговой панели CAS (CAS ADD) по биатлонисту Евгению Устюгову. По его словам, признание российского спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил было ожидаемым.

Ранее CAS ADD подтвердил решение Международного союза биатлониста (IBU) аннулировать результаты Устюгова с января 2014 по конец сезона-2013/14, в том числе на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.

"Впереди еще есть заседание CAS, будем бороться до конца, но я бы не стал рассчитывать там на что-то серьезное. Могу только поздравить Мартена Фуркада с очередной олимпийской медалью", — приводит "СЭ" слова Губерниева.

Что потерял Устюгов

В Ванкувере-2010 Устюгов выиграл золото в масс-старте, опередив Мартена Фуркада. Если CAS оставит решение по российскому биатлонисту в силе, перераспределение медалей произойдёт следующим образом:

Мартен Фуркад (Франция). Павол Гурайт (Словакия). Кристоф Зуманн (Австрия).

Также Устюгов участвовал в эстафетной гонке, где Россия взяла бронзу. Кроме него, за команду бежали Антон Шипулин, Иван Черезов и Максим Чудов. Бронзовую медаль вместо россиян получит команда Швеции.

На Олимпиаде в Сочи российская команда в составе Устюгова, Шипулина, Алексея Волкова и Дмитрия Малышко стала первой. При перераспределении медалей чемпионом будет объявлена Германия.