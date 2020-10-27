Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Эксперт - о "дипломатии" Анкары: Турция считает себя мировой державой
Лукашенко "не будет уговаривать" бастующих в Белоруссии
В Волгоградской области мужчина жестоко избил малыша за порчу обоев
Фальков призвал молодёжь при выборе вуза не следовать моде
У инков была собственная система измерения
В Чечне два человека погибли в перестрелке между ОМОНом и СОБРом
Жириновский: предлагаю всегда закрывать клубы в 23:00
Поклонская опровергла сообщения о том, что её не пустили в Госдуму
У побережья Австралии обнаружили гигантский коралловый "небоскрёб"

Губерниев поздравил Фуркада после решения CAS по Устюгову

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение антидопинговой панели CAS (CAS ADD) по биатлонисту Евгению Устюгову. По его словам, признание российского спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил было ожидаемым.

Губерниев поздравил Фуркада после решения CAS по Устюгову

Ранее CAS ADD подтвердил решение Международного союза биатлониста (IBU) аннулировать результаты Устюгова с января 2014 по конец сезона-2013/14, в том числе на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.

"Впереди еще есть заседание CAS, будем бороться до конца, но я бы не стал рассчитывать там на что-то серьезное. Могу только поздравить Мартена Фуркада с очередной олимпийской медалью", — приводит "СЭ" слова Губерниева.

Что потерял Устюгов

В Ванкувере-2010 Устюгов выиграл золото в масс-старте, опередив Мартена Фуркада. Если CAS оставит решение по российскому биатлонисту в силе, перераспределение медалей произойдёт следующим образом:

  1. Мартен Фуркад (Франция).
  2. Павол Гурайт (Словакия).
  3. Кристоф Зуманн (Австрия).

Также Устюгов участвовал в эстафетной гонке, где Россия взяла бронзу. Кроме него, за команду бежали Антон Шипулин, Иван Черезов и Максим Чудов. Бронзовую медаль вместо россиян получит команда Швеции.

На Олимпиаде в Сочи российская команда в составе Устюгова, Шипулина, Алексея Волкова и Дмитрия Малышко стала первой. При перераспределении медалей чемпионом будет объявлена Германия.

  1. Германия.
  2. Австрия.
  3. Норвегия.
Последние материалы
Фальков призвал молодёжь при выборе вуза не следовать моде
У инков была собственная система измерения
В Чечне два человека погибли в перестрелке между ОМОНом и СОБРом
Жириновский: предлагаю всегда закрывать клубы в 23:00
Поклонская опровергла сообщения о том, что её не пустили в Госдуму
У побережья Австралии обнаружили гигантский коралловый "небоскрёб"
Лучший норвежский арбитр совершил каминг-аут
Жириновский предрёк исчезновение евро из-за коронавируса
В Минтруде рассказали о новом расчёте прожиточного минимума пенсионера
Коронавирус выявили у вице-президента Еврокомиссии
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре

Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.

Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Российский шоу-бизнес
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Мир. Новости мира
Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?
Российский шоу-бизнес
У Бари Алибасова был сын с отклонениями, которого он отдал в детдом
Василий Амирджанов Массмедиа купились на фейки белорусского журналиста Василий Амирджанов Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина возвращается к противостоянию двух полярных сил Любовь Степушова
Комментарии
Карабахский тупик — пат или мат?
Не опускающий рук Ефремов будет дальше бороться за смягчение приговора
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Тихановская довольна стартом забастовки в Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
В Киеве задержали активистку, которая оголилась перед Зеленским
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников