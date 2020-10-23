Певец Алексей Глызин в интервью "Правде. Ру" признался, что пристально следит за смешанными единоборствами и карьерой Хабиба Нурмагомедова. Артист заявил, что будет болеть за россиянина в бою с американцем Джастином Гэтжи.
Бой состоится 24 октября в Абу-Даби. Хабиб будет защищать чемпионский пояс в лёгком весе.
"За кого буду болеть? Конечно, за Хабиба. Тем более у него колоссальная мотивация после смерти его и отца, и тренера. Он должен доказать, что он человек, который достоин быть чемпионом.
Я не сомневаюсь, что он победит. Он выйдет победителем.
Шансы Джастина? У него ударная мощь. А у Хабиба есть козырь — он силен в борьбе. Он духовитый. За счет духа должен, конечно, быть победителем.
Сколько раундов продлится бой? Я не могу сейчас сказать. Но должно быть всё очень-очень зрелищно. Надеюсь, что любители и поклонники Хабиба Нурмагомедова получат истинное удовольствие от этого боя", — заявил Глызин.
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