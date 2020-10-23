Алексей Глызин: "У Хабиба колоссальная мотивация"

Певец Алексей Глызин в интервью "Правде. Ру" признался, что пристально следит за смешанными единоборствами и карьерой Хабиба Нурмагомедова. Артист заявил, что будет болеть за россиянина в бою с американцем Джастином Гэтжи.

Бой состоится 24 октября в Абу-Даби. Хабиб будет защищать чемпионский пояс в лёгком весе.