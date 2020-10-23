Нурмагомедов перед боем с Гэтжи разделся для взвешивания догола

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи провели процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC. Оба бойца показали одинаковый результат и вошли в рамки лёгкой весовой категории.

И Хабиб, и Джастин показали вес 70,3 кг — верхнюю планку "лёгкого" дивизиона UFC. Для того чтобы уложиться в рамки, Нурмагомедову даже пришлось полностью раздеться.

Россиянин до взвешивания сбросил 8,5 кг. Теперь он может немного набрать вес — непосредственно в день боя он не проверяется.

Поединок Гэтжи и Нурмагомедова состоится 24 октября в Абу-Даби. Бой в России будет транслировать РЕН ТВ поздно вечером.