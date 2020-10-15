Директор турнира АТР в Санкт-Петербурге Наталия Камельзон рассказала об инциденте с американцем Сэмом Куэрри. У теннисиста был выявлен коронавирус, после чего он отказался от самоизоляции и уехал за границу.
По словам Камельзон, первый тест на "ковид" Куэрри был отрицательным, но второй, который был сделан 11-го числа, показал наличие вируса. Теннисист был изолирован по требованию Роспотребнадзора и не допустил к себе врачей.
Медики пытались пробиться к американцу два дня подряд, а 14 октября стало известно, что он самовольно покинул Россию.
"Могу сказать, что с нашей стороны мы продолжаем делать всё, чтобы турнир продолжался. Благодарны Роспотребнадзору Санкт-Петербурга за то, что они направляли нас. Надеюсь, что эта ситуация послужит уроком", — заявила Камельзон в интервью "Матч ТВ".
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