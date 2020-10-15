Теннисист Куэрри не открыл дверь российским врачам

Директор турнира АТР в Санкт-Петербурге Наталия Камельзон рассказала об инциденте с американцем Сэмом Куэрри. У теннисиста был выявлен коронавирус, после чего он отказался от самоизоляции и уехал за границу.

По словам Камельзон, первый тест на "ковид" Куэрри был отрицательным, но второй, который был сделан 11-го числа, показал наличие вируса. Теннисист был изолирован по требованию Роспотребнадзора и не допустил к себе врачей.

Медики пытались пробиться к американцу два дня подряд, а 14 октября стало известно, что он самовольно покинул Россию.