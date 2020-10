Маскот "Лос-Анджелеса" задержан по обвинению в домогательствах

Американец Тим Смит, исполняющий роль маскота клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз", задержан по обвинению в домогательствах. "Льва" Бэйли в приставаниях обвинила одна из девушек группы поддержки.

По сведениям TMZ, девушка работала в системе "Кингз" с 2018 года, но из-за непристойных предложений Смита вынуждена была покинуть команду. "Лев" пользовался своим служебным положением, так как мог повлиять на выбор девушек в группу поддержки.

Бэйли получил своё имя в честь главы скаутинговой службы "Кингз" Гарнета Бэйли, который погиб во время теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. "Лев" носит свитер с номером 72, так как это значение является средней температурой в Лос-Анджелесе (по Фаренгейту).

The #LAKings have terminated the contract of Tim Smith, the man behind team mascot Bailey the Lion.

This follows a sexual harassment lawsuit filed during the summer by a former member of the Kings Ice Crew. pic.twitter.com/TdYdlToC3l