Костровский: "Зенит" в прошлом году играл в "группе смерти"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" оценил состояние "Зенита" перед Лигой чемпионов. 1 октября питерцы узнают соперников по групповому этапу во время жеребьёвки.

По словам Костровского, "Зенит" остался на том же уровне, что и в прошлом году, но тогда питерцы играли в "группе смерти". Команда заняла четвёртое место, пропустив вперёд "Лейпциг", "Лион" и "Бенфику".