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Костровский: "Зенит" в прошлом году играл в "группе смерти"

Заслуженный тренер России Василий Костровский в разговоре с "Правдой.Ру" оценил состояние "Зенита" перед Лигой чемпионов. 1 октября питерцы узнают соперников по групповому этапу во время жеребьёвки.

Костровский: "Зенит" в прошлом году играл в "группе смерти"

По словам Костровского, "Зенит" остался на том же уровне, что и в прошлом году, но тогда питерцы играли в "группе смерти". Команда заняла четвёртое место, пропустив вперёд "Лейпциг", "Лион" и "Бенфику".

"С одной стороны, хотелось бы, чтобы соперники были такие, которых можно было бы пройти, с другой стороны, конечно, хотелось бы увидеть и европейских грандов на наших стадионах. Но прошлый год показал, что даже та группа, которая попалась "Зениту", оказалась группой смерти, и "Зенит", к сожалению, дальше не прошел, но дальнейшие игры показали, что в этой подгруппе были команды, которые потом играли и в финальных стадиях Лиги чемпионов.

Поэтому тут не угадаешь, какой клуб и что может из себя представлять. Конечно, как всем любителям футбола хотелось все-таки увидеть, наверное, больше грандов футбола непосредственно на наших стадионах.

Я думаю, что с каждым годом ребята прибавляют, по крайней мере, в опыте, в мастерстве. Это есть, конечно. Но такого усиления нет, ушел Иванович — пришел Воронов. Примерно тот же уровень, наверное, у клуба и остался", — заявил Костровский.

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