Биатлонистка Татьяна Акимова заявила, что планирует вернуться в сборную России и получить возможность участвовать в Олимпиаде.

Ранее спортсменка брала двухнедельный перерыв в связи с рождением ребёнка.

"Перерыв был большой, состояние оставляет желать лучшего, но я немного разгоняюсь, время до зимы есть. С биатлоном я и не собиралась заканчивать. Просто два года назад у меня поменялись жизненные ориентиры, для меня важным стала семья, дети. Я тогда не загадывала, как все сложится", — сообщила Акимова.