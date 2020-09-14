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"Ротор" вернёт болельщикам деньги за матч с "Краснодаром"

"Ротор" обязался вернуть болельщикам деньги за билеты на матч против "Краснодара". Игра должна была состояться на "Волгоград Арене" 13 сентября в рамках 7-го тура РПЛ.

У футболистов "Ротора" выявили семь случаев заражения коронавирусом, поэтому игра не состоялась. Волгоградцам, скорее всего, будет засчитано техническое поражение.

"Запрос на возврат средств можно оформить в онлайн-режиме", — говорится в сообщении "Ротора".

Волгоградцы после семи туров идут на последнем месте в турнирной таблице.

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