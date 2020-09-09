"Барселона" согласовала контракт с Депаем

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай и "Барселона" согласовали условия личного контракта. Для завершения трансфера теперь необходимо договориться с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Лионцы могут согласиться на продажу, так как контракт игрока заканчивается летом 2021 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 44 млн евро, но "Барселона" намерена заплатить намного меньше.

Мемфис Депай

26-летний Депай ранее выступал в Голландии, Англии и Франции.