"Зенит" ушёл в отрыв после трёх туров чемпионата России

В чемпионате России по футболу завершился третий тур. По его итогам определился единоличный лидер турнира.

Возглавляет таблицу "Зенит", который в среду победил ЦСКА со счётом 2:1. Дубль в этой встрече сделал Сердар Азмун. Ранее команда обыграла "Ростов" и "Ротор".

Следом за питерцами идут московские "Динамо" и "Локомотив". Эти клубы набрали по семь очков.

Замыкают таблицу четыре команды, набравшие по одному очку — "Рубин", "Арсенал", "Химки" и "Ротор".

Турнирная таблица РПЛ

"Зенит" — 9 очков (групповой этап Лиги чемпионов). "Динамо" — 7 (квалификация Лиги чемпионов). "Локомотив" — 7 (квалификация Лиги конференций). "Краснодар" — 6 (квалификация Лиги конференций)*. ЦСКА — 6. "Сочи" — 5. "Спартак" — 5. "Ахмат" — 4. "Уфа" — 4. "Ростов" — 3. "Тамбов" — 3. "Урал" — 2. "Рубин" — 1 (стыковые матчи с командой ФНЛ). "Арсенал" — 1 (стыковые матчи с командой ФНЛ). "Химки" — 1 (вылет в ФНЛ). "Ротор" — 1 (вылет в ФНЛ).

* победитель Кубка России попадёт в групповой этап Лиги Европы.