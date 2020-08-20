В чемпионате России по футболу завершился третий тур. По его итогам определился единоличный лидер турнира.
Возглавляет таблицу "Зенит", который в среду победил ЦСКА со счётом 2:1. Дубль в этой встрече сделал Сердар Азмун. Ранее команда обыграла "Ростов" и "Ротор".
Следом за питерцами идут московские "Динамо" и "Локомотив". Эти клубы набрали по семь очков.
Замыкают таблицу четыре команды, набравшие по одному очку — "Рубин", "Арсенал", "Химки" и "Ротор".
* победитель Кубка России попадёт в групповой этап Лиги Европы.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.