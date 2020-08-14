Нурмагомедов открыл собственную лигу ММА

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что открыл собственную лигу ММА. Первый турнир нового чемпионата запланирован на осень во Флориде.

Называться лига будет MMA Global. Других подробностей Хабиб не сообщил.

"Мы открыли свою лигу — MMA Global. Бои будут проходить в одном месте, как раз подходит на время пандемии. В октябре или ноябре будет первый турнир, он пройдет во Флориде", — приводит ТАСС слова Нурмагомедова.

Сам Хабиб выступает в UFC. У него запланирован бой против Джастина Гэтжи. 24 октября на кону будет стоять чемпионский пояс в лёгком весе. Поединок должен пройти в Абу-Даби на "Бойцовском острове".