Новый нападающий столичного "Спартака" Александр Кокорин оценил работу главного тренера клуба Доменико Тедеско.
"Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в "Спартаке" всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне", — сказано на официальном сайте "Спартака".
По его словам, Тедеско удалось создать хорошую обстановку внутри клуба.
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