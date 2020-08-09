Новый нападающий столичного "Спартака" Александр Кокорин оценил работу главного тренера клуба Доменико Тедеско.

"Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в "Спартаке" всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне", — сказано на официальном сайте "Спартака".