РПЛ не может принять решение по дополнительному времени в Суперкубке

Российская премьер-лига (РПЛ) пока не пришла к согласию по поводу проведения матча за Суперкубок России. Транслятор настаивает на том, что игра должна быть организована без возможности проведения дополнительного времени.

Матч "Зенит" — "Локомотив" состоится 7 августа на "ВЭБ-Арене" и начнётся в 19.00 по московскому времени. Игру будет транслировать Первый канал.

Решение за шесть часов до начала матча не принято. Одни клубы выступают за соблюдение регламента, другие хотят провести голосование по этому вопросу. Если экстратаймы будут отменены, то после основного времени будет организована серия пенальти.