"Химки" оставили Юрана главным тренером команды

Главный тренер "Химок" Сергей Юран останется на своей должности в следующем сезоне. Об этом заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Ранее СМИ сообщили о том, что Юран может покинуть пост главного тренера до начала сезона. Сегодня с должности ушёл генеральный директор "Химок" Василий Иванов.

"Сергей Юран, конечно, остаётся, в новый сезон "Химки" идут с ним", — приводит "Чемпионат" слова Терюшкова.

Иванов в интервью "СЭ" заявил, что руководство ему не простило позицию по участию команды в РПЛ. Когда решался вопрос с повышением "Химок" в классе, открыто в СМИ о желании клуба покинуть ФНЛ заявили Иванов и Юран.