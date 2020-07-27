Капитан "Спартака" Георгий Джикия составил тройку лучших футболистов прошедшего сезона РПЛ. На первое место футболист красно-белых поставил форварда "Зенита" Артёма Дзюбу. Форвард забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.
На втором месте полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук, на третьем — защитник "Спартака" Самуэль Жиго.
Главный тренер московской команды Доменико Тедеско также сделал свой выбор.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.