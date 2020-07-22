Оторвавших голову "Дзюбе" оштрафовали на 500 рублей

Полиция нашла четырёх парней, которые в Подольске оторвали голову фигуре футболиста Артёма Дзюбы. Инцидент произошёл накануне полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".

По сведениям Mash, парни были привлечены к административной ответственности. Каждый заплатит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, нарушители порядка пообещали восстановить фигуру полностью. Её стоимость составляет 30 тыс. рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эту фигурку Дзюбы унесли две нетрезвые девушки.