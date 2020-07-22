Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Погода на юге России скоро наладится
Мишустин впервые отчитается о работе правительства
Зеленский рассказал, как помог освободить заложников в Луцке
Томский вице-мэр ушел в отставку из-за подозрений во взяточничестве
Военным ВВС Индии запретили пользоваться групповыми чатами WhatsApp
Грета Тунберг отдала на благотворительность премию в €1млн
В Греции легковой автомобиль протаранил группу демонстрантов
Плотина на Ниле скоро перестанет быть яблоком африканского раздора
Пандемия не замедляется ни в Северной, ни Южной Америке

Оторвавших голову "Дзюбе" оштрафовали на 500 рублей

Спорт » Командные виды » Футбол

Полиция нашла четырёх парней, которые в Подольске оторвали голову фигуре футболиста Артёма Дзюбы. Инцидент произошёл накануне полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".

По сведениям Mash, парни были привлечены к административной ответственности. Каждый заплатит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, нарушители порядка пообещали восстановить фигуру полностью. Её стоимость составляет 30 тыс. рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эту фигурку Дзюбы унесли две нетрезвые девушки. 

Последние материалы
Военным ВВС Индии запретили пользоваться групповыми чатами WhatsApp
Грета Тунберг отдала на благотворительность премию в €1млн
Роналду вышел на второе место по официальным голам в истории футбола
В Греции легковой автомобиль протаранил группу демонстрантов
Плотина на Ниле скоро перестанет быть яблоком африканского раздора
Пандемия не замедляется ни в Северной, ни Южной Америке
В московском метрополитене рассказали о пассажирах с оружием
Приехавшие в Индию иностранцы должны будут заплатить за свой карантин
Дегтярёв назвал хабаровских голубей самыми жирными
Двух российских моряков в Греции приговорили к 506 годам тюрьмы
Популярное
Здоровье
В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400%

Это связано с отменой большинства ограничений, сообщили в Минздраве страны.

В Испании число зараженных коронавирусом выросло на 400%
Певец Юрий Антонов срочно госпитализирован
Российский шоу-бизнес
Певец Юрий Антонов срочно госпитализирован
Новости Украины
Украина может потерять восемь областей из-за нового Майдана
Общество
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам
Василий Амирджанов Дегтярев отказался говорить с протестующими гражданами Василий Амирджанов Усам Оздемиров От кризиса к росту, от волокиты к "цифре" Усам Оздемиров Любовь Степушова Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету Любовь Степушова
Комментарии
Режиссер из Украины снимает фильм о гомосексуалистах-казаках
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Путин хочет поехать в Хабаровск
"Серьёзное дело": Дегтярёв о своем назначении
Путин хочет поехать в Хабаровск
Путин хочет поехать в Хабаровск
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Путин хочет поехать в Хабаровск
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
"Все агенты Кремля": британские депутаты ополчились на "Лондонград"
Маркедонов: внекарабахское направление конфликта более опасно
"Платошкин — истинный патриот": как живет под домашним арестом опальный политик
"Все агенты Кремля": британские депутаты ополчились на "Лондонград"
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ