23 клуба КХЛ подтвердили участие в следующем сезоне

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что 23 клуба подали документы, подтверждающие участие в регулярном чемпионате сезона-2020/21. Предполагается, что первые матчи клубы проведут 2 сентября.

"Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, Лига изучила, и представит свое заключение Совету Директоров КХЛ. Именно там и будет утвержден окончательный состав участников", — приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова.

Ранее сообщалось, что "Адмирал" из Владивостока не примет участие в сезоне-2020/21. Лига также не будет принимать новых участников в свой состав.

КХЛ в сезоне-2020/21

Если состав лиги не претерпит изменений, состав конференций будет выглядеть так:

Западная конференция

"Динамо" (Москва);

"Динамо" (Рига);

"Йокерит" (Хельсинки);

СКА (Санкт-Петербург);

"Северсталь" (Череповец);

"Спартак" (Москва);

"Витязь" (Подольск);

"Динамо" (Минск);

"Локомотив" (Ярославль);

"Сочи";

"Торпедо" (Нижний Новгород);

ЦСКА (Москва).

Восточная конференция