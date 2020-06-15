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23 клуба КХЛ подтвердили участие в следующем сезоне

Спорт » Командные виды » Хоккей

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что 23 клуба подали документы, подтверждающие участие в регулярном чемпионате сезона-2020/21. Предполагается, что первые матчи клубы проведут 2 сентября.

"Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта.

Финансовые документы, присланные клубами, Лига изучила, и представит свое заключение Совету Директоров КХЛ. Именно там и будет утвержден окончательный состав участников", — приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова.

Ранее сообщалось, что "Адмирал" из Владивостока не примет участие в сезоне-2020/21. Лига также не будет принимать новых участников в свой состав.

КХЛ в сезоне-2020/21

Если состав лиги не претерпит изменений, состав конференций будет выглядеть так:

Западная конференция

  • "Динамо" (Москва);
  • "Динамо" (Рига);
  • "Йокерит" (Хельсинки);
  • СКА (Санкт-Петербург);
  • "Северсталь" (Череповец);
  • "Спартак" (Москва);
  • "Витязь" (Подольск);
  • "Динамо" (Минск);
  • "Локомотив" (Ярославль);
  • "Сочи";
  • "Торпедо" (Нижний Новгород);
  • ЦСКА (Москва).

Восточная конференция

  • "Автомобилист" (Екатеринбург);
  • "Ак Барс" (Казань);
  • "Металлург" (Магнитогорск);
  • "Нефтехимик" (Нижнекамск);
  • "Сибирь" (Новосибирск);
  • "Трактор" (Челябинск);
  • "Авангард" (Омск);
  • "Амур" (Хабаровск);
  • "Барыс" (Астана);
  • "Салават Юлаев" (Уфа);
  • "Куньлунь Ред Стар" (Пекин).
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