Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что 23 клуба подали документы, подтверждающие участие в регулярном чемпионате сезона-2020/21. Предполагается, что первые матчи клубы проведут 2 сентября.
"Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта.
Финансовые документы, присланные клубами, Лига изучила, и представит свое заключение Совету Директоров КХЛ. Именно там и будет утвержден окончательный состав участников", — приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова.
Ранее сообщалось, что "Адмирал" из Владивостока не примет участие в сезоне-2020/21. Лига также не будет принимать новых участников в свой состав.
Если состав лиги не претерпит изменений, состав конференций будет выглядеть так:
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