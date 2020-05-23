На сайте футбольного клуба "Спартак" сообщается об игроке Залимхане Бакаеве. По информации ведомства, игрок заразился коронавирусом.
"Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания" — рассказал руководитель медицинского штаба "Спартака" Михаил Бутовский.
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