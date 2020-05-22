Французский футболист продал золотую медаль ЧМ-2018

Один из французских футболистов продал на аукционе золотую медаль чемпионата мира-2018. Награда на торгах в Лос-Анджелесе собрала 71 875 долларов, сообщает sport1.de.

Владелец награды пожелал соблюсти анонимность. Владельцы аукциона не раскрывают его личность. Всего во время торгов было подано 10 заявок на медаль. Только победитель узнал имя футболиста.

Сборная Франции выиграла чемпионат мира, победив Хорватию со счётом 4:2 в "Лужниках".

Медали ЧМ на аукционе

Ранее было известно о двух случаях продажи медалей чемпионатов мира.