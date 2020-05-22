Один из французских футболистов продал на аукционе золотую медаль чемпионата мира-2018. Награда на торгах в Лос-Анджелесе собрала 71 875 долларов, сообщает sport1.de.
Владелец награды пожелал соблюсти анонимность. Владельцы аукциона не раскрывают его личность. Всего во время торгов было подано 10 заявок на медаль. Только победитель узнал имя футболиста.
Сборная Франции выиграла чемпионат мира, победив Хорватию со счётом 4:2 в "Лужниках".
Ранее было известно о двух случаях продажи медалей чемпионатов мира.
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