Рудковская назвала Тутберидзе современной версией Тарасовой

Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о своём отношении к тренерам Этери Тутберидзе и Татьяне Тарасовой. По мнению продюсера, два специалиста схожи между собой по стилю работы.

Рудковская заявила, что Этери Тутберидзе является современной версией Татьяны Тарасовой.

"Я считаю, что Этери Тутберидзе — современная версия Татьяны Анатольевны Тарасовой. Это тренер очень хорошего уровня. Да, они хейтят друг друга, но сейчас все друг друга хейтят", — заявила Рудковская в интервью Ксении Собчак.

Тутберидзе тренировала многих чемпионок в женском катании:

Алину Загитову;

Евгению Медведеву;

Александру Трусову;

Анну Щербакову;

Алену Косторную.

На счету подопечных Тарасовой несколько золотых олимпийских медалей.