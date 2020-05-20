Яна Рудковская, жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о своём отношении к тренерам Этери Тутберидзе и Татьяне Тарасовой. По мнению продюсера, два специалиста схожи между собой по стилю работы.
Рудковская заявила, что Этери Тутберидзе является современной версией Татьяны Тарасовой.
"Я считаю, что Этери Тутберидзе — современная версия Татьяны Анатольевны Тарасовой. Это тренер очень хорошего уровня. Да, они хейтят друг друга, но сейчас все друг друга хейтят", — заявила Рудковская в интервью Ксении Собчак.
Тутберидзе тренировала многих чемпионок в женском катании:
На счету подопечных Тарасовой несколько золотых олимпийских медалей.
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