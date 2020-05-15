Гаджиев назвал решение РФС по чемпионату оптимальным

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал решение РФС возобновить чемпионат РПЛ и доиграть Кубок России с 21 июня. Командам необходимо провести ещё восемь туров, сезон должен завершиться 22 июля кубковым финалом.

"Наверняка много было предложений самых разных. И непросто было, конечно, в этой ситуации принять какое-то относительно оптимальное решение. Конечно, и недовольных будет немало, кто мог претендовать на премьер-лигу, на стыковые игры и тех, кто может претендовать на расширение лиги, и так далее. На данный момент, мне кажется, с учетом всех "но" решение относительно рациональное, относительно разумное", — заявил Гаджиев.

Футболисты подойдут в оптимальном состоянии

По мнению Гаджиева, футболисты смогут подойти к возобновлению чемпионата в оптимальной форме. Специалист считает, что профессиональные игроки должны серьёзно относиться к самоподготовке, а за три недели есть хороший шанс вернуть былые кондиции.

"В любом контракте предусматриваются требования к профессиональному игроку. Как правило, значительное количество профессиональных футболистов к своей самоподготовке предъявляет серьезные требования. Игрок должен быть в порядке вне зависимости от разных обстоятельств — таковы требования. У них же контрактные обязательства сохранились на этот период времени. Да, многие потеряли зарплату, что тоже нормально, по-человечески оправданно. Тем не менее контракт сохранялся. А согласно условиям контракта, они должны поддерживать свое физическое состояние. От того как они поддерживали физическое состояние, очень многое зависит. Футболисты на относительно неплохом уровне, вполне реально было поддерживать состояние и уровень силовой готовности. Я знаю, что, например, в "Спартаке" велотренажеры раздали футболистам и так далее. Была возможность поддерживать физическое состояние в тех условиях, в которых они находились. Допустим, они потеряли 20%, максимум 30% своего состояния. Это не смертельно. А в некоторых случаях, в принципе, можно и значительно меньше потерять в физическом плане. А это самое главное. Сейчас при возобновлении командных тренировок у них будет возможность до 21-го числа подойти в неплохом состоянии, я думаю, что это более чем реально", — считает Гаджиев.

Чемпионат завершат досрочно, если будет вторая вспышка

По мнению Гаджиева, вероятность заражения футболистов действительно существует. Если будет вторая вспышка распространения инфекции, турнир однозначно будет завершён досрочно.