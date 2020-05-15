Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал решение РФС возобновить чемпионат РПЛ и доиграть Кубок России с 21 июня. Командам необходимо провести ещё восемь туров, сезон должен завершиться 22 июля кубковым финалом.
"Наверняка много было предложений самых разных. И непросто было, конечно, в этой ситуации принять какое-то относительно оптимальное решение. Конечно, и недовольных будет немало, кто мог претендовать на премьер-лигу, на стыковые игры и тех, кто может претендовать на расширение лиги, и так далее. На данный момент, мне кажется, с учетом всех "но" решение относительно рациональное, относительно разумное", — заявил Гаджиев.
По мнению Гаджиева, футболисты смогут подойти к возобновлению чемпионата в оптимальной форме. Специалист считает, что профессиональные игроки должны серьёзно относиться к самоподготовке, а за три недели есть хороший шанс вернуть былые кондиции.
"В любом контракте предусматриваются требования к профессиональному игроку. Как правило, значительное количество профессиональных футболистов к своей самоподготовке предъявляет серьезные требования. Игрок должен быть в порядке вне зависимости от разных обстоятельств — таковы требования. У них же контрактные обязательства сохранились на этот период времени. Да, многие потеряли зарплату, что тоже нормально, по-человечески оправданно. Тем не менее контракт сохранялся.
А согласно условиям контракта, они должны поддерживать свое физическое состояние. От того как они поддерживали физическое состояние, очень многое зависит. Футболисты на относительно неплохом уровне, вполне реально было поддерживать состояние и уровень силовой готовности. Я знаю, что, например, в "Спартаке" велотренажеры раздали футболистам и так далее. Была возможность поддерживать физическое состояние в тех условиях, в которых они находились. Допустим, они потеряли 20%, максимум 30% своего состояния. Это не смертельно. А в некоторых случаях, в принципе, можно и значительно меньше потерять в физическом плане. А это самое главное. Сейчас при возобновлении командных тренировок у них будет возможность до 21-го числа подойти в неплохом состоянии, я думаю, что это более чем реально", — считает Гаджиев.
По мнению Гаджиева, вероятность заражения футболистов действительно существует. Если будет вторая вспышка распространения инфекции, турнир однозначно будет завершён досрочно.
"Я, например, знаю не один факт, когда спортсмены заразились и не только у нас, но и за рубежом. Хотя был карантин. Вероятность того, что кто-то заразится, присутствует в любом случае. Сложно сказать. Может быть, в случае изоляции такая вероятность меньше. Если кто-то заразится, я бы не стал грешить на то, что это произошло из-за возобновления чемпионата. Если, например, не кто-то, а значительная группа заразится, целая команда, тогда — да.
Тогда мы можем говорить, что очень жаль и не стоило открывать чемпионат. Но не сегодня открывается чемпионат. 21 июня — это первое. Второе, а какие решения правильные? Парки закрывать — это правильное решение было? Неправильное решение. Метро открыто, а парки закрыты.
Вы знаете, наверное, когда принималось решение, советовались не с тренерами, а советовались, наверное, еще с эпидемиологами, вирусологами, со специалистами. Так что вот этот вопрос ближе к ним, чем ко мне. Допустим, ПФЛ не проводить — это, наверное, правильно. ФНЛ — наверное, правильно. Там побольше команд и разъезды все-таки другие. Там чартерных рейсов никто не будет нанимать, там все-таки другие условия, сложности более высокого порядка. Мне кажется, что это оптимальное решение. Там же как еще говорили? В случае если вдруг будет какая-то повторная вспышка, чемпионат закроют и все, и на этом до свидания", — заявил Гаджиев.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.