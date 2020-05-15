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Источник Правда.Ру

Гаджиев назвал решение РФС по чемпионату оптимальным

Спорт » Командные виды » Футбол

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал решение РФС возобновить чемпионат РПЛ и доиграть Кубок России с 21 июня. Командам необходимо провести ещё восемь туров, сезон должен завершиться 22 июля кубковым финалом.

"Наверняка много было предложений самых разных. И непросто было, конечно, в этой ситуации принять какое-то относительно оптимальное решение. Конечно, и недовольных будет немало, кто мог претендовать на премьер-лигу, на стыковые игры и тех, кто может претендовать на расширение лиги, и так далее. На данный момент, мне кажется, с учетом всех "но" решение относительно рациональное, относительно разумное", — заявил Гаджиев.

Футболисты подойдут в оптимальном состоянии

По мнению Гаджиева, футболисты смогут подойти к возобновлению чемпионата в оптимальной форме. Специалист считает, что профессиональные игроки должны серьёзно относиться к самоподготовке, а за три недели есть хороший шанс вернуть былые кондиции.

"В любом контракте предусматриваются требования к профессиональному игроку. Как правило, значительное количество профессиональных футболистов к своей самоподготовке предъявляет серьезные требования. Игрок должен быть в порядке вне зависимости от разных обстоятельств — таковы требования. У них же контрактные обязательства сохранились на этот период времени. Да, многие потеряли зарплату, что тоже нормально, по-человечески оправданно. Тем не менее контракт сохранялся.

А согласно условиям контракта, они должны поддерживать свое физическое состояние. От того как они поддерживали физическое состояние, очень многое зависит. Футболисты на относительно неплохом уровне, вполне реально было поддерживать состояние и уровень силовой готовности. Я знаю, что, например, в "Спартаке" велотренажеры раздали футболистам и так далее. Была возможность поддерживать физическое состояние в тех условиях, в которых они находились. Допустим, они потеряли 20%, максимум 30% своего состояния. Это не смертельно. А в некоторых случаях, в принципе, можно и значительно меньше потерять в физическом плане. А это самое главное. Сейчас при возобновлении командных тренировок у них будет возможность до 21-го числа подойти в неплохом состоянии, я думаю, что это более чем реально", — считает Гаджиев.

Чемпионат завершат досрочно, если будет вторая вспышка

По мнению Гаджиева, вероятность заражения футболистов действительно существует. Если будет вторая вспышка распространения инфекции, турнир однозначно будет завершён досрочно.

"Я, например, знаю не один факт, когда спортсмены заразились и не только у нас, но и за рубежом. Хотя был карантин. Вероятность того, что кто-то заразится, присутствует в любом случае. Сложно сказать. Может быть, в случае изоляции такая вероятность меньше. Если кто-то заразится, я бы не стал грешить на то, что это произошло из-за возобновления чемпионата. Если, например, не кто-то, а значительная группа заразится, целая команда, тогда — да.

Тогда мы можем говорить, что очень жаль и не стоило открывать чемпионат. Но не сегодня открывается чемпионат. 21 июня — это первое. Второе, а какие решения правильные? Парки закрывать — это правильное решение было? Неправильное решение. Метро открыто, а парки закрыты.

Вы знаете, наверное, когда принималось решение, советовались не с тренерами, а советовались, наверное, еще с эпидемиологами, вирусологами, со специалистами. Так что вот этот вопрос ближе к ним, чем ко мне. Допустим, ПФЛ не проводить — это, наверное, правильно. ФНЛ — наверное, правильно. Там побольше команд и разъезды все-таки другие. Там чартерных рейсов никто не будет нанимать, там все-таки другие условия, сложности более высокого порядка. Мне кажется, что это оптимальное решение. Там же как еще говорили? В случае если вдруг будет какая-то повторная вспышка, чемпионат закроют и все, и на этом до свидания", — заявил Гаджиев.

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Темы рпл футбол гаджи гаджиев чемпионат россии по футболу
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