Президент ФНЛ отреагировал на снятие "Армавира" с чемпионата

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что решение о снятии "Армавира" с первенства не связано с пандемией коронавируса. Клуб сегодня объявил о том, что не будет доигрывать сезон, а в будущем попытается заявиться в ПФЛ.

"Хочу обратить внимание на то, что сегодняшнее решение инвестора "Армавира" не связано напрямую со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией, а имеет под собой более серьезные основания. В частности, проблемы с соответствием критериям получения лицензии, а также общее несовпадение взглядов с местными властями на развитие клуба в регионе, что отражено и в официальном заявлении", — приводит слова Ефремова пресс-служба ФНЛ.

Глава лиги призвал не делать выводов о ситуации и говорить о будущем других футбольных клубов на примере "Армавира". Также Ефремов сообщил, что изменения в турнирной таблице ФНЛ произойдут после того, как будет получено официальное уведомление от клуба.