СБР доверил Польховскому назначение тренерского штаба сборной России

Медиа-служба Союза биатлонистов России (СБР) опубликовала итоги заседания правления организации. Во время видеоконференции были рассмотрены вопросы назначения тренерского штаба сборной России.

Правление рассмотрело отчёт тренеров за прошедший сезон, а также оценку их работы со стороны региональных федераций. Вице-президент СБР Валерий Польховский представил предложения регионов по новому тренерскому штабу на следующий сезон.

СБР вынес решение собрать дополнительную информацию по кандидатурам в тренерский штаб. За это будут отвечать Польховский, Сергей Чепиков и Евгений Редькин.

Кроме того, Польховского наделили полномочиями по формированию тренерского штаба на следующий сезон. Вице-президент должен предоставить кандидатов на утверждение правлению.

"Наделить В.Н. Польховского полномочиями подготовить предложения по формированию тренерского штаба СБР, аналитической группы, сервис бригады сборных команд, руководство сборными командами России по биатлону по подготовке тренировочных планов, мест проведения сборов и других вопросов, касающихся сборных команд России по биатлону для утверждения данных предложений Правлением СБР", - говорится в сообщении СБР.

Валерий Польховский

Польховский ранее работал на тренерских должностях в СБР:

тренером женской команды (ушёл в декабре 2007 года);

тренером резервной команды;

главным тренером сборной России в сезоне 2011/12.

Также был советником президента СБР Михаила Прохорова.