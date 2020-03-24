Футболисты дортмундской "Боруссии" отказались от пятой части зарплаты

Футболисты "Боруссии" из Дортмунда согласились урезать зарплатную ведомость на 20%. Игроки пошли на уступки, чтобы сохранить рабочие места для других работников клуба, сообщает Bild.

Решение футболистов поможет клубу не сокращать около 850 штатных и внештатных сотрудников на время отмены матчей чемпионата Германии. Ранее турнир был приостановлен до 3 апреля, но пауза из-за пандемии коронавируса может продлиться.

Дортмундская "Боруссия" после 25 туров Бундеслиги занимает второе место в турнирной таблице. Команда на четыре очка отстаёт от "Баварии".