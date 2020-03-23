Организаторы Гран-при Азербайджана чемпионата "Формулы-1" приняли решение перенести этап в Баку на неопределённый срок, сообщает Baku City Circuit. Гонка должна был состояться с 5 по 7 июня на улицах столицы Азербайджана.
Таким образом, из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменены уже 8 этапов "Формулы-1":
Следующим этапом в календаре "Формулы-1" значится Гран-при Канады в Монреале, который должен состояться с 12 по 14 июня.
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