В "Формуле-1" отменили уже восемь этапов сезона

Организаторы Гран-при Азербайджана чемпионата "Формулы-1" приняли решение перенести этап в Баку на неопределённый срок, сообщает Baku City Circuit. Гонка должна был состояться с 5 по 7 июня на улицах столицы Азербайджана.

Отмена этапов "Формулы-1"

Таким образом, из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменены уже 8 этапов "Формулы-1":

Гран-при Австралии (Мельбурн) — 13-15 марта;

Гран-при Бахрейна (Сахир) — 20-22 марта;

Гран-при Вьетнама (Ханой) — 3-5 апреля;

Гран-при Китая (Шанхай) — 17-19 апреля;

Гран-при Голландии (Зандворт) — 1-3 мая;

Гран-при Испании (Барселона) — 8-10 мая;

Гран-при Монако (Монте-Карло) — 21-24 мая;

Гран-при Азербайджана (Баку) — 5-7 июня.

Следующим этапом в календаре "Формулы-1" значится Гран-при Канады в Монреале, который должен состояться с 12 по 14 июня.