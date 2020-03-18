В НХЛ выявлены первые случаи заражения коронавирусом

Хоккеисты клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" заразились коронавирусом COVID-19. Точное количество игроков не называется. Ранее "Оттава" сообщила, что один из хоккеистов сдал положительный тест, но имя не озвучивалось.

Сезон в НХЛ был приостановлен на фоне пандемии коронавируса. Ожидается, что регулярный чемпионат возобновится летом, а Кубок Стэнли разыграют в сентябре.

Коронавирус в США и Канаде

В Канаде на данный момент выявлены 596 случаев заражения COVID-19. Из-за коронавируса власти страны отменили этапы Кубка мира по лыжным гонкам, а также чемпионат мира по фигурному катанию.

В США количество случаев составляет 6496, из которых 114 смертельных. Заболевание распространилось на все штаты страны.