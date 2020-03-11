Оргкомитет Олимпиады-2020 допустил перенос Игр на год или два

Член оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Харуюки Такахаси сообщил, что власти Японии разрабатывают план переноса Игр на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. По его словам, соревнования могут пройти через год или два.

Решение по этому вопросу может быть принято в апреле. Речи о полной отмене Олимпиады не идёт. По мнению Такахаси, идеальным вариантом для проведения Игр был бы 2022 год из-за того, что в следующем сезоне все старты уже расписаны.

"Нам придется серьезно обсудить это, начиная с апреля. Не думаю, что Игры будут отменены. Это, скорее, будет перенос. У МОК будут проблемы в случае полной отмены. Одна только продажа прав на трансляцию в США приносит им огромные деньги", — приводит Dayli Mail слова Такахаси.

Олимпиада-2020

Соревнования запланированы с 24 июля по 9 августа. На Олимпиаде запланированы соревнования в 33-х видах спорта:

академическая гребля;

бадминтон;

баскетбол;

бейсбол;

бокс;

борьба (вольная, греко-римская);

велоспорт (ВМХ, велотрек, шоссе, маунтинбайк);

водные вид (водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание);

волейбол (пляжный волейбол, волейбол);

гандбол;

гольф;

гребля на байдарках и каноэ;

гимнастика (спортивная, художественная, прыжки на батуте);

дзюдо;

каратэ;

конный спорт;

лёгкая атлетика;

настольный теннис;

парусный спорт;

регби-7;

серфинг;

скаолазание;

скейтбординг;

современное пятиборье;

софтбол;

стрельба;

стрельба из лука;

теннис;

триатлон;

таэквондо;

тяжёлая атлетика;

фехтования;

футбол;

хоккей на траве.