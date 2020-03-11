Член оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Харуюки Такахаси сообщил, что власти Японии разрабатывают план переноса Игр на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. По его словам, соревнования могут пройти через год или два.
Решение по этому вопросу может быть принято в апреле. Речи о полной отмене Олимпиады не идёт. По мнению Такахаси, идеальным вариантом для проведения Игр был бы 2022 год из-за того, что в следующем сезоне все старты уже расписаны.
"Нам придется серьезно обсудить это, начиная с апреля. Не думаю, что Игры будут отменены. Это, скорее, будет перенос. У МОК будут проблемы в случае полной отмены. Одна только продажа прав на трансляцию в США приносит им огромные деньги", — приводит Dayli Mail слова Такахаси.
Соревнования запланированы с 24 июля по 9 августа. На Олимпиаде запланированы соревнования в 33-х видах спорта:
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