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Оргкомитет Олимпиады-2020 допустил перенос Игр на год или два

Спорт

Член оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Харуюки Такахаси сообщил, что власти Японии разрабатывают план переноса Игр на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. По его словам, соревнования могут пройти через год или два.

Решение по этому вопросу может быть принято в апреле. Речи о полной отмене Олимпиады не идёт. По мнению Такахаси, идеальным вариантом для проведения Игр был бы 2022 год из-за того, что в следующем сезоне все старты уже расписаны.

"Нам придется серьезно обсудить это, начиная с апреля. Не думаю, что Игры будут отменены. Это, скорее, будет перенос. У МОК будут проблемы в случае полной отмены. Одна только продажа прав на трансляцию в США приносит им огромные деньги", — приводит Dayli Mail слова Такахаси.

Олимпиада-2020

Соревнования запланированы с 24 июля по 9 августа. На Олимпиаде запланированы соревнования в 33-х видах спорта:

  • академическая гребля;
  • бадминтон;
  • баскетбол;
  • бейсбол;
  • бокс;
  • борьба (вольная, греко-римская);
  • велоспорт (ВМХ, велотрек, шоссе, маунтинбайк);
  • водные вид (водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание);
  • волейбол (пляжный волейбол, волейбол);
  • гандбол;
  • гольф;
  • гребля на байдарках и каноэ;
  • гимнастика (спортивная, художественная, прыжки на батуте);
  • дзюдо;
  • каратэ;
  • конный спорт;
  • лёгкая атлетика;
  • настольный теннис;
  • парусный спорт;
  • регби-7;
  • серфинг;
  • скаолазание;
  • скейтбординг;
  • современное пятиборье;
  • софтбол;
  • стрельба;
  • стрельба из лука;
  • теннис;
  • триатлон;
  • таэквондо;
  • тяжёлая атлетика;
  • фехтования;
  • футбол;
  • хоккей на траве.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград. Традиционно самыми "медальными" видами станут легкая атлетика (48 комплектов), плавание (37) и велоспорт (22).

Темы коронавирус олимпиада-2020
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Оргкомитет Олимпиады-2020 допустил перенос Игр на год или два
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