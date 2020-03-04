Биатлонист Устюгов: в моём деле тоже есть фальшивки Родченкова

Российский биатлонист Евгений Устюгов сообщил, что в его деле также были использованы документы с поддельной подписью информатора WADA Григория Родченкова. Ранее адвокаты Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в CAS заявили, что МОК предоставил документы с поддельной подписью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории.

Речь идёт о письменных показаниях, в которых использованы поддельные подписи Родченкова. По словам адвоката Алексея Панича, в деле семь из девяти таких документов.

Устюгов отметил, что при рассмотрении его дела в IBU обвинение отказалось предоставить личные показания Родченкова.

"Переговорил со своими адвокатами, в деле IBU против меня использованы те же два аффидевита с поддельными подписями. Я так понял, что дела абсолютно всех российских биатлонистов основаны на одних и тех же фальшивках Родченкова. Не понимаю, как IBU может кого-то обвинять на основании подделок. При этом, когда IBU рассматривал мое дело, я требовал, чтобы Родченков лично дал свидетельские показания против меня, но получил отказ. На этой неделе я подаю жалобу в CAS на решение IBU о моей дисквалификации и буду в том числе ссылаться на использование IBU фальшивых доказательств", - заявил Устюгов в интервью ТАСС.

Дело биатлониста Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) с третьей попытки признал Устюгова виновным в употреблении оксандролона (два предыдущих рассмотрения дела заканчивались безрезультатно).

Из-за этого Устюгов и сборная России лишились золота в эстафетной гонке на Олимпиаде-2014. Вместе с наградой команда потеряла победу в медальном зачете.