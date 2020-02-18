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Источник Правда.Ру

Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Замглавы РУСАДА Мария Пахноцкая высказала своё мнение о конфликте между норвежскими биатлонистами и Александром Логиновым.

После победы россиянина в спринте на чемпионате мира братья Йоханнес и Тарьей Бё, а также швед Себастьян Самуэльссон заявили, что Логинов не имеет права участвовать в турнире из-за допингового прошлого.

Репутация Логинова

Логинов с 2014 по 2016 год отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина (ЭПО). Пахноцкая заявила, что реакция норвежцев ей понятна, так как Логинов преднамеренно делал инъекции ЭПО.

"То, на чем попался Логинов, это только инъекции. То есть представить ситуацию, что он случайно съел с пищевой добавкой или отравился латиноамериканским мясом, невозможно… Он, правда, уже понес за это ответственность, но тем не менее надо быть готовым, что репутация пока такая", — заявила Пахноцкая в интервью НСН.

Мазь для губ Йохауг

По мнению замглавы РУСАДА, норвежские спортсмены, которые попадали на допинге, не делали это намеренно. Она привела пример лидера лыжного Кубка мира Терезы Йохауг, которая отбыла дисквалификацию за употребление клостебола. Норвежка заявила, что вещество попало в её организм через мазь для губ.

"Когда спортсмены даже среди норвежской сборной попадались за последние пару лет, там одна помазала губы гормональной мазью от простуды, другая — тоже каким-то кремом. Это можно определить как халатность, а не намеренный допинг", — заявила Пахноцкая.

Ранее глава СБР Владимир Драчёв в интервью "Правде.Ру" высказал свою позицию по нападкам биатлонистов на Александра Логинова:

Владимир Драчёв: Чем больше Фуркад ругается с русскими, тем хуже у него результат

Темы допинг русада биатлон мария пахноцкая александр логинов чемпионат мира по биатлону
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