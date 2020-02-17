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Автор Артём Пермяков

Владиир Драчёв: "Чем больше Фуркад ругается с русскими, тем хуже у него результат"

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владиир Драчёв в интервью для "Правды.Ру" отреагировал на нападки норвежских спортсменов на Александра Логинова. Россиянин завоевал золото в спринте на чемпионате мира и попал под критику братьев Бё.

28-летний чемпион отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоетина во внесорвеновательный период. Он вернулся в Кубок мира в декабре 2016 года. Норвежцы и некоторые другие биатлонисты после спринта заявили, что Логинов из-за допингового прошлого не должен принимать участие в чемпионате мира.

"Сказал Логинову не обращать внимание"

Драчёв отметил, что пытался отвлечь внимание Логинова от разговоров по поводу допинга. Глава СБР считает, что слова норвежцев — это психологическая атака на россиянина.

"Я вообще стараюсь такие вещи особенно не комментировать, потому что это высказывания людей на данный момент проигравших. Пусть высказываются. Идет чемпион — он идет впереди, а остальные пусть идут сзади. Я с Логиновым вчера проговорил: "Саша, не обращай внимание. Это стандартное высказывание проигравших. Они ищут любую причину для оправдания своего проигрыша".

Может ли это влиять психологически? Конечно. На это и рассчитано", — заявил Драчёв.

"Фуркад уже много говорил"

Также руководитель российского биатлона ответил на вопрос о том, почему молчит Мартен Фуркад. Французский биатлонист обычно выражает полную нетерпимость к допингу, а в особенности когда это касается россиян.

В феврале 2017 года Фуркад во время смешанной эстафеты на Кубке мира зацепил Логинова на трассе. Во время награждения Шипулин и Логинов не пожали французу руку, а тот ушёл с подиума. Позже Мартен вступил с лидерами сборной России в словесную перепалку.

"Фуркад уже много говорил. У него, мне кажется, уже есть наработанный стереотип. Чем больше он ругается с русскими, тех хуже у него результат. Помните, когда с Шипулиным начал ругаться, результат у него сразу пропал", — заявил Драчёв.

"В биатлоне есть гонка — есть шанс"

Также Драчёв оценил шансы россиян на индивидуальные гонки, которые пройдут 18 и 19 февраля. На этапах Кубка мира этого сезона лучшие результаты среди россиян показали:

  • Лариса Куклина — 5-е место, 13-е место;
  • Ирина Старых — 8-е;
  • Матвей Елисеев — 8-е, 38-е;
  • Александр Логинов — 9-е, 16-е.

"В биатлоне есть гонка — есть шанс. Особенно спринтерская гонка у женщин показала, что даже те спортсменки, которые заходят иногда в 40 лучших, могут претендовать на призовое место.

В индивидуальной гонке за промах не штрафной круг — около 20 секунд, а минута. Поэтому каждый выстрел будет очень ценен. Если грамотно пройти и отстреляться без штрафов, то любой спортсмен может претендовать на медаль", — подытожил Драчёв.

Беседовала Анжела Антонова.

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