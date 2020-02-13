Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Эстонии в Белоруссию

Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из эстонского Отепя. Причиной стала тёплая погода в городе и неутешительный прогноз на конец февраля. Решение принял Международный союз биатлонистов (IBU).

Турнир с 26 февраля по 1 марта примет биатлонный комплекс в Раубичах. Министерство спорта Белоруссии в срочном порядке согласилось принять турнир.

В международном союзе посчитали решение наиболее выгодным, так как с 4 по 7 марта в Раубичах будет проходить этап Кубка IBU. Кроме того, в IBU назвали ситуацию проверкой Белоруссии, которая в 2022 году впервые примет этап Кубка мира.

"IBU хотел бы поблагодарить организаторов в "Раубичах" за то, что они готовы принять это соревнование, когда до старта осталось так мало времени", - говорится в заявлении.

Чемпионат Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону запланированы восемь гонок.