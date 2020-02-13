Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ, Россия - шестая

Чемпионат мира по биатлону стартовал в Антерсельве смешанной эстафетой. Первую гонку выиграла команда Норвегии в составе Марты Олсбу Ройселанн, Тириль Экхофф и братьев Бё.

Второе место с отставанием в 15,6 секунды заняла сборная Италии. Чехи финишировали третьими, отстав на 30,8 секунды. Четвёртый результат показала команда Германии, пятый — Украина.

Сборная России финишировала шестой с отставанием в 59,4 секунды. В составе команды выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Россияне использовали восемь дополнительных патронов:

Старых - 3;

Юрлова - 1;

Елисеев - 4;

Лоигнов - 0.

Чемпионат мира по биатлону: смешанная эстафета

Норвегия - 1 час 2 минуты 27,7 секунды (0 штрафа + 7 доппатронов); Италия — +15,6 секунды (0+6); Чехия — +30,8 (0+2); Германия — +49,2 (1+10); Украина — +56,1 (1+7); Россия — +59,4 (0+8); Франция - +1.08,6 (1+9); Австрия - +1.39,2 (1+7); Финляндия - +1.39,5 (0+10); Швейцария - +1.50,5 (2+14).

Расписание чемпионата мира по биатлону

В пятницу, 14 февраля чемпионат мира продолжится женским спринтом. Гонка стартует в 16.45 по московскому времени.