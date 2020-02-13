Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ, Россия - шестая
Чемпионат мира по биатлону стартовал в Антерсельве смешанной эстафетой. Первую гонку выиграла команда Норвегии в составе Марты Олсбу Ройселанн, Тириль Экхофф и братьев Бё.
Второе место с отставанием в 15,6 секунды заняла сборная Италии. Чехи финишировали третьими, отстав на 30,8 секунды. Четвёртый результат показала команда Германии, пятый — Украина.
Сборная России финишировала шестой с отставанием в 59,4 секунды. В составе команды выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Россияне использовали восемь дополнительных патронов:
- Старых - 3;
- Юрлова - 1;
- Елисеев - 4;
- Лоигнов - 0.
Чемпионат мира по биатлону: смешанная эстафета
- Норвегия - 1 час 2 минуты 27,7 секунды (0 штрафа + 7 доппатронов);
- Италия — +15,6 секунды (0+6);
- Чехия — +30,8 (0+2);
- Германия — +49,2 (1+10);
- Украина — +56,1 (1+7);
- Россия — +59,4 (0+8);
- Франция - +1.08,6 (1+9);
- Австрия - +1.39,2 (1+7);
- Финляндия - +1.39,5 (0+10);
- Швейцария - +1.50,5 (2+14).
Расписание чемпионата мира по биатлону
В пятницу, 14 февраля чемпионат мира продолжится женским спринтом. Гонка стартует в 16.45 по московскому времени.
- 14 февраля, 16.45 - Спринт (женщины).
- 15 февраля, 16.45 - Спринт (мужчины).
- 16 февраля, 15.00 - Гонка преследования (женщины).
- 16 февраля, 17.15 - Гонка преследования (мужчины).
- 18 февраля, 16.15 - Индивидуальная гонка (женщины).
- 19 февраля, 16.15 - Индивидуальная гонка (мужчины).
- 20 февраля, 17.15 - Смешанная одиночная эстафета.
- 22 февраля, 13.45 - Эстафета (женщины).
- 22 февраля, 16.45 - Эстафета (мужчины).
- 23 февраля, 14.45 - Масс-старт (женщины).
- 23 февраля, 17.20 - Масс-старт (мужчины).
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