Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что биатлонист Мартен Фуркад прав в своём мнении об Анфисе Резцовой. Ранее французский спортсмен написал, что двукратная олимпийская чемпионка страдает "старческим маразмом".

Так Фуркад ответил на заявление Резцовой о том, что он принимает медицинские препараты для повышения собственных результатов. Тихонов поддержал французского спортсмена.

"Конечно, Фуркад прав. Резцова - дура, она пропила все что можно. Говорила, что слушать Тихонова себе дороже, а в итоге что? У нее была федерация Московской области. Ничего, кроме пьянок, она не устраивала, - заявил Тихонов в интервью "СЭ".

Тихонов не согласен с Резцовой в том, что спортсмены, которые показывают стабильно высокие результаты, пользуются помощью фармакологии.