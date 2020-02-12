Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры. 27-летняя спортсменка заполнила все необходимые документы в Федерации фигурного катания (ФФККР) для вывода из состава сборной.

"Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю: "До встречи", — заявила Столбова.

Ксения Столбова и Фёдор Климов

Большую часть карьеры Столбова выступала в паре с Фёдором Климовым. Они завоевали несколько наград: