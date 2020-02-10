Олимпийская сборная Бразилии по футболу в отборочном матче победила Аргентину со счётом 3:0. Команды заняли первое и второе места в группе и квалифицировались на Олимпиаду-2020 в Токио.
Мужской футбольный турнир стартует 23 июля, финал состоится 8 августа. Участие в Олимпийских играх могут принимать футболисты не старше 23 лет. Также каждая команда может включить в свой состав по три "звезды" - футболистов, которые старше 23 лет.
На данный момент известны 14 команд из 16 футбольного турнира. Ещё две определятся в отборочном турнире зоны КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) 1 апреля.
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