Определились 14 из 16 участников футбольного турнира Олимпиады-2020

Олимпийская сборная Бразилии по футболу в отборочном матче победила Аргентину со счётом 3:0. Команды заняли первое и второе места в группе и квалифицировались на Олимпиаду-2020 в Токио.

Мужской футбольный турнир стартует 23 июля, финал состоится 8 августа. Участие в Олимпийских играх могут принимать футболисты не старше 23 лет. Также каждая команда может включить в свой состав по три "звезды" - футболистов, которые старше 23 лет.

На данный момент известны 14 команд из 16 футбольного турнира. Ещё две определятся в отборочном турнире зоны КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) 1 апреля.

Олимпиада-2020: мужской футбольный турнир