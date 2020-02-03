Чемпионат Европы по футболу-2020 будут транслировать три российских телеканала. Владелец компании "Телеспорт" Пётр Макаренко сообщил, что ВГТР, Первый канал и "Матч ТВ" покажут Евро-2020 в равном объёме, сообщает ТАСС.
На Евро-2020 запланирован 51 матч. Таким образом, каждый телеканал покажет по 17 игр. Программа вещания станет известна позже.
На групповой стадии турнира запланированы 36 матчей, ещё 15 - в плей-офф. Начнётся турнир 12 июня матчем в Риме (Турция - Италия), завершится 12 июля финалом в Лондоне.
Сейчас известно расписание сборной России на Евро-2020:
5 января Первый канал показал трансляцию матча молодёжного чемпионата мира по хоккею Россия - Канада (3:4). В это же время "Матч ТВ" показал запись игры МЧМ-2011 Россия - Канада (5:3). Многие зрители поверили в победу российских хоккеистов.
Ранее "Правда.Ру" разбиралась в ситуации вокруг трансляции финала МЧМ в материале:
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