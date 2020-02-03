Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" покажут по 17 матчей Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу-2020 будут транслировать три российских телеканала. Владелец компании "Телеспорт" Пётр Макаренко сообщил, что ВГТР, Первый канал и "Матч ТВ" покажут Евро-2020 в равном объёме, сообщает ТАСС.

На Евро-2020 запланирован 51 матч. Таким образом, каждый телеканал покажет по 17 игр. Программа вещания станет известна позже.

Евро-2020

На групповой стадии турнира запланированы 36 матчей, ещё 15 - в плей-офф. Начнётся турнир 12 июня матчем в Риме (Турция - Италия), завершится 12 июля финалом в Лондоне.

Сейчас известно расписание сборной России на Евро-2020:

13 июня, 22.00. Санкт-Петербург. Бельгия - Россия.

17 июня, 16.00. Санкт-Петербург. Финляндия - Россия.

22 июня, 22.00. Копенгаген. Россия - Дания.

Скандал с трансляцией финала МЧМ-2020 на "Матч ТВ"

5 января Первый канал показал трансляцию матча молодёжного чемпионата мира по хоккею Россия - Канада (3:4). В это же время "Матч ТВ" показал запись игры МЧМ-2011 Россия - Канада (5:3). Многие зрители поверили в победу российских хоккеистов.

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в ситуации вокруг трансляции финала МЧМ в материале: