Йоанна Енджейчик, польский боец UFC минимального веса неудачно пошутила над ситуацией с эпидемией нового коронавируса в Китае. Она в Instagram опубликовала афишу поединка с китаянкой Чжан Вэйли, на которой была изображена в противогазе.
Китайская соперница Енджейчик возмутилась шуткой. Полячка позже удалила запись, но нарвалась на раздраженные комментарии пользователей и самой Чжан Вэйли.
"Шутить над трагедией - верный признак твоего характера. Люди умирают: чей-то отец, мать или ребенок. Скажите, что вы хотите от меня, если это заставляет вас чувствовать себя сильнее, но не шутите о том, что здесь происходит. Желаю вам крепкого здоровья до 7 марта. Скоро увидимся", - написала китаянка.
Представительница Польши является неоднократной чемпионкой мира по тайскому боксу и кикбоксингу. В смешанных единоборствах провела 19 поединков, из которых 16 выиграла. Ранее была чемпионкой UFC в минимальном весе.
Китаянка владеет титулом в минимальном весе сейчас. В своей карьере девушка провела 21 бой, из которых 20 выиграла. В 2018 и 2019 годах победила в четырёх поединках UFC.
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